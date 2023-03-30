У Полтаві завершують опалювальний сезон [ Редагувати ]
У пʼятницю, 31 березня, у Полтаві опалювальний сезон завершать, оскільки очікується потепління.
Про це повідомив голова Полтавської міської ради Олександр Мамай.
Сьогодні виконком прийняв рішення закінчити опалювальний сезон з 31 березня. Так, цього року він закінчується раніше, ніж зазвичай. Проте невдовзі погода вирівняється, очікується потепління.
Зазначимо, що зазвичай опалювальний сезон завершується в середині квітня.
по темі
Українські військові можуть отримати відпустку під час воєнного стану
Мова йде про шість одиниць
Сили ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24М
Окупанти продовжують концентрувати найбільші свої наступальні спроможності на Бахмутському напрямку
Президент України Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну