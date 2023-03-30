Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) включила питання про схвалення програми розширеного фінансування з Україною до порядку денного на 31 березня. Про це повідомляється на сайті МВФ.

На порядку денному стоїть "запит на розширену угоду в рамках механізму розширеного фінансування та огляд моніторингової програми за участю Ради".