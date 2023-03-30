У четвер, 30 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" міський голова Слов'янська Вадим Лях розповів про наслідки обстрілів міста цього тижня та як містянам відновлюють житло.

На сьогоднішній день двоє загиблих і шість поранених. П'ять у тяжкому стані, вони знаходяться у Дніпрі. Маємо надію, що ця інформація не зміниться. 11 людей попали до лікарні і лікувалися амбулаторно. Іншим надали допомогу і вони вдома знаходяться.

Також він розповів, чи є фінанси і сили на відновлення постраждалих будівель.