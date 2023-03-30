До 30 тисяч на відновлення житла: як допомагають українцям у Слов'янську [ Редагувати ]
У четвер, 30 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" міський голова Слов'янська Вадим Лях розповів про наслідки обстрілів міста цього тижня та як містянам відновлюють житло.
На сьогоднішній день двоє загиблих і шість поранених. П'ять у тяжкому стані, вони знаходяться у Дніпрі. Маємо надію, що ця інформація не зміниться. 11 людей попали до лікарні і лікувалися амбулаторно. Іншим надали допомогу і вони вдома знаходяться.
Також він розповів, чи є фінанси і сили на відновлення постраждалих будівель.
Самі будинки, що пошкоджено, ми не відновлюємо, тільки дахи. Така програма існує, виділяємо кошти з місцевого бюджету і постійно відновлюємо дахи. А ось для постраждалих теж є у нас програма. Це не відновлення, а допомога, до 30 тисяч може людина отримати від місцевого бюджету, як допомогу і підтримку, якщо постраждало приватне житло.
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