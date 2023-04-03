Ситуація у Авдіївці загострена, місто піддається обстрілам щоденно. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Ситуація дуже загострена декілька тижнів поспіль. Сотні обстрілів по позиціям навколо міста, десятки пострілів в саме місто. Гатять всім, що у них є. Ствольна артилерія працює по місту, міномети, танкові обстріли, системи град постійно працюють, касетні боєприпаси, запалювальні елементи і звичайно авіація. На рахунок штурмових дій, їх знову стало більше. Якось так. Дуже гаряче у місті", - зазначив Барабаш.

Він також додав, що у місті ще є люди, які не вірять у те, що обстрілюють саме росіяни.

"Здебільшого люди розуміють, але є певні містяни, які навідсіч не хочуть цього приймати. Вони кажуть, що росія - це братський народ, вони не соромлячись кажуть, що самі українці стріляють по них.

Крім того, Барабаш розповів про евакуацію у місті.

"В січні взагалі жодної людини не покинуло міста. З лютого поступово почали виїжджати. Частина лютого і березень - 300 людей виїхало з міста. Це була нами контрольована евакуація, ми знаємо кожну людину, хто виїхав. Були ще такі, які виїжджали своїм транспортом. Це дуже небезпечно. От буквально пару годин тому був обстріляний по дорозі заводський автобус. Жінка робітниця загинула, шофер отримав поранення", - зауважив мер.

Він додав: "8 дітей залишається у місті. На тому тижні було 5 дітей, але нажаль знайшли ще трьох. Немає бажання їхати у їхніх батьків, вони ховають дітей... Найближчим часом буде прийняте рішення по примусовій евакуації в Донецькій області і ми всі цього чекаємо".