Мешканці Черкас залишилися без гарячої води та опалення через аварію на ТЕЦ [ Редагувати ]
На прямому трубопроводі мережевої води Черкаської ТЕЦ сталася аварія, через що передчасно зупинено виробництво теплової енергії. Про це повідомляє офіційний портал міської ради Черкас.
Адміністрація ВП "Черкаська ТЕЦ" ПРАТ "Черкаське хімволокно" повідомляє, що сьогодні, 07 квітня 2023 року, внаслідок аварійної ситуації на прямому трубопроводі мережевої води, теплоелектроцентраль передчасно зупинила виробництво теплової енергії.
Тож, від сьогодні послуга з централізованого опалення та гарячого водопостачання споживачам ВП "Черкаська ТЕЦ" ПРАТ "Черкаське хімволокно" надаватися не буде.
Підприємство після завершення опалювального сезону планувало припинити генерацію теплової та електричної енергії з 9 квітня через необхідність проведення ремонтних робіт на основному виробничому обладнанні підприємства, які можливо здійснити лише за умови повного відключення енергоустаткування.
Наразі ремонтна бригада станції оперативно усуває наслідки аварійної ситуації на прямому трубопроводі мережевої води та розпочинає проведення ремонтної кампанії.
Мер Черкас Анатолій Бондаренко повідомив, що ТЕЦ позапланово зупиняється на ремонт і закликав мешканців з розумінням поставитися до ситуації.
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