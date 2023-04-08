Літак, ППО і 570 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян [ Редагувати ]
Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 570 окупантів. Також було знищено літак ворога та ще безліч різної техніки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 177680 (+570) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3636 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 7020 (+4) од,
- артилерійських систем - 2727 (+5) од,
- РСЗВ - 533 (+0) од,
- засоби ППО - 282 (+1) од,
- літаків - 307 (+1) од,
- гелікоптерів - 292 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2298 (+7),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5599 (+12) од,
- спеціальна техніка - 304 (+0).
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