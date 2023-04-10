У центрі Москви пролунав вибух [ Редагувати ]
У понеділок увечері, 10 квітня, у центрі Москви пролунав вибух. Територію, де стався вибух, оточено.
Про це повідомляє Telegram-канал Shot.
Інцидент стався на Міуській площі. Причиною вибуху називають нібито замикання високовольтного дроту.
На місці події працюють кінологи та сапери.
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