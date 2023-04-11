На Хрещатику палає університет [ Редагувати ]
У вівторок, 11 квітня, у центрі Києва, на Хрещатик сталась пожежа. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
Горить на третьому поверсі чотириповерхового навчального корпусу Київського національного університету імені Карпенка-Карого.
Рятувальники працюють на місці.
Локалізація пожежі на площі 10 кв.м. на Хрещатику. Рятувальні підрозділи продовжують працювати над ліквідацією загоряння в приміщенні корпусу університету імені Карпенка-Карого.
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