Мусульмани відзначають Рамадан: як дотримуються іфтара на фронті [ Редагувати ]
Мусульмани відзначають Рамадан. 30 днів суворого посту та молитви. Та як дотримуватися іфтара на фронті? Як це вдається українським бійцям - мусульманам? Ольга Жидецька питала.
Вибиті вікна та посічені скалками стіни. Ця мечеть на Донеччині, розташована зовсім поряд з передовою, і вона досі працює.
Вони постійно кидають ракети по парку, але не влучають і попадають десь тут поблизу.
Цей храм збудували 12 років тому для місцевих вірян - у Донецькій області та Криму мешкають найбільші мусульманські громади в Україні. Нині у священий для мусульман місяць Рамадан на молитву сюди приходить з десяток людей. Більшість - військові. Колишній муфтій духовного управління мусульман України - Саїд Ісмагілов - з початком повомасштабого російського вторгнення пішов у парамедики. Це вже його другий Рамадан на війні.
Саїд Ісмагілов, військовий парамедик:
Минулого року ми були у Лисичанську, коли точилися бої довкола Лисичанська, Северодонецька, ми там дотримувалися посту, молилися вночі, але при цьому виконували наші обов'язки парамедиків. У мене є можливість дотримуватися посту, відповідно до мусульманського канону. Це не важко, оскільки я ж не в окопі знаходжуся. Для солдатів-мусульман, які в окопах, їм важко.
У храмі муфтій розповідає вірянам, як дотримуватися правил Рамадану, що вимагають регулярних молитв, а також утримання від їжі та води дотемна. Хворим, мандрівникам, воїнам, що через піст наражають себе на небезпеку Шаріат дозволяє відбути говіння в інший час. Взагалі священний дев'ятий місяць року - для мусульман це час самопізнаня, роздумів та спілкування.
Мурат Сулейманов, муфтій Духовного управління мусульман України "Умма":
Місяць Рамадан - це місяць терпіння. І ми розуміємо, що, коли ти відмовляєшся від їжі, від води, ми також відмовляємося від поганих слів, від поганих дій. Це потребує терпіння. І тому під час війни, особисто для мене, це ще більше дає заспокоювання.
До війни в Україні мешкало приблизно два мільйони мусульман. І багато хто з її початком узяв до рук зброю. В українському війську вони переважно зосереждені у 8 підрозділах. Це батальйони Крим і Кавказ. А також п'ять чеченських батальйонів. Дехто на передовій з перших днів - тобто з 2014-го. Усіх мусульмаських добровольців об'єднує бажання повернути втрачену батьківщину та покарати росію, що загарбала їхні домівки.
Іса Акаєв, командир батальйону "Крим":
Есть возможность отомстить за наших погибших, за наших дедушек-бабушек, отцов. Мы можем наконец-то вернутся к себе домой и с божьей помощью начать возрождаться - во-первых, свой язык, свою кульуру.
Є нагода помститися за наших загиблих, за наших дідусів-бабусь, батьків. Ми нарешті зможемо повернутися додому і з божою поміччю почати відроджувати - свою мову, свою культуру.
Від початку повномасштабної війни мусульманських підрозділів у складі ЗСУ побільшало вдвічі. Їхні лави поповнюють представники діаспори. Мотиви - ті самі.
Мага, доброволець батальйону ім. Джохара Дудаєва:
Ми пережили таку саму війну, зазнали тих самих злочинів, які були скоєні в Бучі, в Ірпені. Таке коїлося по всій Чечні. І тому мій народ дуже добре розуміє, що переживають українці. Ми боротимемося за визволення України і Чечні.
Мусульмани воліють гуртуватися, адже так їм легше дотримуватися ісламських традицій, знаходити спільну мову та долати специфчні труднощі солдатського життя. Для воїнів-мусульман це, зокрема, неможливість халяльно харчуватися. У цьому делікатному питанні вояків здебільшого виручають волонтери.
Щоби відзначити внесок мусульман у розвиток нашої держави і подвиг їхніх воїнів у відсічі окупантам в Україні започатковано нову традицію. Президент Володимир Зеленський ініціював урочисте проведення Іфтару - вечері-розговіння під час священного для правовірних місяця Рамадан. На цій зустрічі він також відзначив вояків державними нагородами.
Володимир Зеленський, президент України:
Сьогодні ми започатковуємо таку традицію для України - Іфтару саме на офіційному рівні разом з нашими героями - присутніми воїнами-мусульманами, разом з Меджлісом кримськотатарського народу, разом з представниками всієї мусульманської спільноти України. І цим ми стверджуємо, що Україна цінує кожну людину, цінує кожну спільноту.
Мусульмани України традицію схвалюють. Адже це ще одна нагода показати єдність і підтримку батьківщині, що бореться з агресором. На перший офіційний Іфтар зібралися військові й поважні цивільні представники громади.
Мустафа Джемілєв, народний депутат України:
Чим активніше мусульмани будуть на стороні добра і справедливості, тим вищим буде авторитет ісламу у світі.
Вірять у це і сотні бійців-мусульман, що продовжують тримати позиції у найгарячіших точках фронту. І обіцяють воювати стільки, скільки буде потрібно для Перемоги.
по темі
Урочисте спецпогашення марки відбулося на Прикарпатті, в рідному місті гурту - Калуші, в Палаці культури. Там зібралися сотні людей - колекціонери, філателісти початківці, і просто прихильники гурту…
За роки Другої Світової там було знищено мільйони людей. Ми ж сьогодні розкажемо про чоловіка, який потрапив до концтабору за власним бажанням. Щоб розказати світу правду про гітлерівську машину смерті.
На полігоні під Кривим Рогом фахівці випробовували антидронові рушниці українського та німецького виробництва. Розробник із Дніпропетровщини розповідає: виготовляти техніку у тісній співпраці з колегами з Ізраїлю почали десь 5 років тому.
Анастасія Грановська з Новомосковська мріє лише про одне - щоби її коханий повернувся з полону. До рук росіян оборонець Маріуполя Ринат Хайрулін потрапив рівно рік тому. Про те, що чоловік живий, Анастасія дізналася випадково - на одному з ворожих інтернет-ресурсів побачила його фото.
52 атаки відбили наші Сили оборони за добу. Утім росіяни не припиняють наступати, сунуть кількість, але безрезультатно. П'ятеро жителів Донеччини за вчора дістали поранення. Останні новини зі східного фронту розкаже Ольга Куріленко.
В Україні, де проживають сотні тисяч мусульман, тепер теж - на національному рівні - визнано таку традицію. У такий спосіб наша держава вкотре висловлює подяку нашим захисникам, які сповідують Іслам. У чому полягає традиція - дізнавайтеся далі.