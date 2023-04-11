Мусульмани відзначають Рамадан. 30 днів суворого посту та молитви. Та як дотримуватися іфтара на фронті? Як це вдається українським бійцям - мусульманам? Ольга Жидецька питала.

Вибиті вікна та посічені скалками стіни. Ця мечеть на Донеччині, розташована зовсім поряд з передовою, і вона досі працює.

Вони постійно кидають ракети по парку, але не влучають і попадають десь тут поблизу.

Цей храм збудували 12 років тому для місцевих вірян - у Донецькій області та Криму мешкають найбільші мусульманські громади в Україні. Нині у священий для мусульман місяць Рамадан на молитву сюди приходить з десяток людей. Більшість - військові. Колишній муфтій духовного управління мусульман України - Саїд Ісмагілов - з початком повомасштабого російського вторгнення пішов у парамедики. Це вже його другий Рамадан на війні.

Саїд Ісмагілов, військовий парамедик:

Минулого року ми були у Лисичанську, коли точилися бої довкола Лисичанська, Северодонецька, ми там дотримувалися посту, молилися вночі, але при цьому виконували наші обов'язки парамедиків. У мене є можливість дотримуватися посту, відповідно до мусульманського канону. Це не важко, оскільки я ж не в окопі знаходжуся. Для солдатів-мусульман, які в окопах, їм важко.

У храмі муфтій розповідає вірянам, як дотримуватися правил Рамадану, що вимагають регулярних молитв, а також утримання від їжі та води дотемна. Хворим, мандрівникам, воїнам, що через піст наражають себе на небезпеку Шаріат дозволяє відбути говіння в інший час. Взагалі священний дев'ятий місяць року - для мусульман це час самопізнаня, роздумів та спілкування.

Мурат Сулейманов, муфтій Духовного управління мусульман України "Умма":

Місяць Рамадан - це місяць терпіння. І ми розуміємо, що, коли ти відмовляєшся від їжі, від води, ми також відмовляємося від поганих слів, від поганих дій. Це потребує терпіння. І тому під час війни, особисто для мене, це ще більше дає заспокоювання.

До війни в Україні мешкало приблизно два мільйони мусульман. І багато хто з її початком узяв до рук зброю. В українському війську вони переважно зосереждені у 8 підрозділах. Це батальйони Крим і Кавказ. А також п'ять чеченських батальйонів. Дехто на передовій з перших днів - тобто з 2014-го. Усіх мусульмаських добровольців об'єднує бажання повернути втрачену батьківщину та покарати росію, що загарбала їхні домівки.

Іса Акаєв, командир батальйону "Крим":

Есть возможность отомстить за наших погибших, за наших дедушек-бабушек, отцов. Мы можем наконец-то вернутся к себе домой и с божьей помощью начать возрождаться - во-первых, свой язык, свою кульуру.

Є нагода помститися за наших загиблих, за наших дідусів-бабусь, батьків. Ми нарешті зможемо повернутися додому і з божою поміччю почати відроджувати - свою мову, свою культуру.

Від початку повномасштабної війни мусульманських підрозділів у складі ЗСУ побільшало вдвічі. Їхні лави поповнюють представники діаспори. Мотиви - ті самі.

Мага, доброволець батальйону ім. Джохара Дудаєва:

Ми пережили таку саму війну, зазнали тих самих злочинів, які були скоєні в Бучі, в Ірпені. Таке коїлося по всій Чечні. І тому мій народ дуже добре розуміє, що переживають українці. Ми боротимемося за визволення України і Чечні.

Мусульмани воліють гуртуватися, адже так їм легше дотримуватися ісламських традицій, знаходити спільну мову та долати специфчні труднощі солдатського життя. Для воїнів-мусульман це, зокрема, неможливість халяльно харчуватися. У цьому делікатному питанні вояків здебільшого виручають волонтери.

Щоби відзначити внесок мусульман у розвиток нашої держави і подвиг їхніх воїнів у відсічі окупантам в Україні започатковано нову традицію. Президент Володимир Зеленський ініціював урочисте проведення Іфтару - вечері-розговіння під час священного для правовірних місяця Рамадан. На цій зустрічі він також відзначив вояків державними нагородами.

Володимир Зеленський, президент України:

Сьогодні ми започатковуємо таку традицію для України - Іфтару саме на офіційному рівні разом з нашими героями - присутніми воїнами-мусульманами, разом з Меджлісом кримськотатарського народу, разом з представниками всієї мусульманської спільноти України. І цим ми стверджуємо, що Україна цінує кожну людину, цінує кожну спільноту.

Мусульмани України традицію схвалюють. Адже це ще одна нагода показати єдність і підтримку батьківщині, що бореться з агресором. На перший офіційний Іфтар зібралися військові й поважні цивільні представники громади.

Мустафа Джемілєв, народний депутат України:

Чим активніше мусульмани будуть на стороні добра і справедливості, тим вищим буде авторитет ісламу у світі.

Вірять у це і сотні бійців-мусульман, що продовжують тримати позиції у найгарячіших точках фронту. І обіцяють воювати стільки, скільки буде потрібно для Перемоги.