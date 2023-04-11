росія атакує Україну керованими авіабомбами: що потрібно для захисту [ Редагувати ]
росія у війні проти України почала використовувати керовані авіабомби. Наші захисники поки не мають достатньої кількості засобів для збиття усіх таких цілей.
Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Керовані авіабомби - це черговий інструмент російських терористів, яким вони вбивають цивільних українців", - написав він.
Так, російська авіація використовує керовані авіабомби на всіх ділянках фронту, обстрілює цивільну інфраструктуру та вбиває людей.
"Нам потрібна сучасна авіація і ПРО, щоб врятувати українців і не дати ворогу більше можливостей для використання керованих авіабомб", - додав керівник ОП.
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