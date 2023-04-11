росія у війні проти України почала використовувати керовані авіабомби. Наші захисники поки не мають достатньої кількості засобів для збиття усіх таких цілей.

Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Керовані авіабомби - це черговий інструмент російських терористів, яким вони вбивають цивільних українців", - написав він.

Так, російська авіація використовує керовані авіабомби на всіх ділянках фронту, обстрілює цивільну інфраструктуру та вбиває людей.

"Нам потрібна сучасна авіація і ПРО, щоб врятувати українців і не дати ворогу більше можливостей для використання керованих авіабомб", - додав керівник ОП.