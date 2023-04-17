Росія застосовує на окупованих територіях так звані "штурмові підрозділи Z". Однак їх "вояки" не дуже охоче йдуть воювати, тому російське командування веде над ними роботу.

Про це повідомляє керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

За його словами, ворог дещо знизив активність в атаках і якість його дещо падає.

"Але з'явилися так звані "штурмові підрозділи Z", які укомплектовані людьми з кримінальним минулим. Тепер і зрозумілий конфлікт між Пригожиним і Шойгу, тому що останній фактично відняв можливість поповнювати ряди "вагнерівців" в'язнями. Натомість тепер Збройні сили РФ формуються цими людьми з кримінальним минулим", - розповів Дмитрашківський.

Коментуючи взяття в полон 15 російських військових під Мар'їнкою, він сказав, що це якраз були бійці зі "штурмових підрозділів Z".

"Всі вони розповідають, що мають погане забезпечення і стару зброю...Натомість вони розповідали, що дуже багато з цих підрозділів не дуже хочуть йти воювати. Саме тому зараз серед цих "вояків" ведеться робота, щоб вони йшли штурмувати позиції ЗСУ", - зазначив Дмитрашківський.