Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що розвідка змогла з'ясувати ім'я російського військового, який ймовірно стратив українця, відрізавши йому голову. Про це він сказав в інтерв'ю NV.

Так, є. Хто він - ми знаємо.

Однак він відмовився розповідати де наразі перебуває росіянин. Буданов також зазначив, що випадки подібних злочинів є "поодинокими".