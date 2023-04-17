"ГУР з'ясувало ім'я окупанта, який відрізав голову українському полоненому" - Буданов [ Редагувати ]
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що розвідка змогла з'ясувати ім'я російського військового, який ймовірно стратив українця, відрізавши йому голову. Про це він сказав в інтерв'ю NV.
Так, є. Хто він - ми знаємо.
Однак він відмовився розповідати де наразі перебуває росіянин. Буданов також зазначив, що випадки подібних злочинів є "поодинокими".
Але повертаючись до першої частини вашого запитання: де він і чому я вам кажу, що не можу вам відповісти. Є трошки інша статистика, що якось так склалося, що майже вже всі з тих, хто робив подібні речі, де це було нам чітко відомо, вони більше не існують. Тому не думаю, що ця людина стане виключенням.
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