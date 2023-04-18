Окупанти атакували Слов'янськ ракетами та дронами-камікадзе [ Редагувати ]
В ніч на 18 квітня окупанти атакували Слов'янськ Донецької області. Внаслідок атаки у місті пошкоджені будинки, медичний заклад та автівки. Про це повідомив у Facebook мер Слов'янська Вадим Лях.
Він зазначив, що окупанти випустили по місту ракети С-300, а також дрони-камікадзе. Зафіксовано два влучання: на вулиці Вчительській та бульварі Пушкіна.
Внаслідок атаки окупантів у Слов'янську пошкоджено 5 багатоповерхівок, 7 приватних будинків, охоронний об'єкт, медичний заклад, розважальний центр, бізнес-центр, автівки.
За попередніми даними, через удари окупантів ніхто не постраждав.
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