В ніч на 18 квітня окупанти атакували Слов'янськ Донецької області. Внаслідок атаки у місті пошкоджені будинки, медичний заклад та автівки. Про це повідомив у Facebook мер Слов'янська Вадим Лях.

Він зазначив, що окупанти випустили по місту ракети С-300, а також дрони-камікадзе. Зафіксовано два влучання: на вулиці Вчительській та бульварі Пушкіна.

Внаслідок атаки окупантів у Слов'янську пошкоджено 5 багатоповерхівок, 7 приватних будинків, охоронний об'єкт, медичний заклад, розважальний центр, бізнес-центр, автівки.

За попередніми даними, через удари окупантів ніхто не постраждав.