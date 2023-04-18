Окупанти обстріляли район Центрального Ринку у Херсоні: є постраждалі [ Редагувати ]
Фото: UA Херсон
У вівторок, 18 квітня, окупанти обстріляли Херсон, район Центрального Ринку. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Внаслідок артобстрілу постраждало 6 осіб.
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