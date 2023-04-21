Засідання Ставки: Зеленський розповів про що говорили [ Редагувати ]
У п'ятницю, 21 квітня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники обговорили виробництво озброєння та плани рф. Про це повідомляється у Telegarm президента.
Глава держави зазначив, що учасники Ставки проаналізували ситуацію на фронті, а керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов доповів про плани окупантів.
Крім того, на засідання Ставки обговорили виробництво ракет та снарядів, забезпечення новостворених бригад.
Розробляємо ще якіснішу схему розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах, окрема увага тут - новоствореним бригадам. Також обговорювали питання налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами.
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