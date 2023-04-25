Якщо на обличчі дитини з'являється посмішка - значить сеанс уже пройшов не дарма

"Бути для себе на часі". В межах ініціативи першої леді Олени Зеленської координаційний центр психічного здоров'я за підтримки ВООЗ упроваджує Всеукраїнську програму ментального здоров'я. Головна мета - підтримати психо-емоційний стан українців в умовах війни.

Наш наступний сюжет про те, як заспокоїти дитину, що переживає стрес в умовах війни. Які практики застосовують психологи? Дивімося.

Звикнути до постійних сирен повітряної тривоги, заспокоїтися після ворожих обстрілів, не хвилюватися, ховаючись у темному укритті… Пережити все це дитині складніше, ніж дорослому - наголошують психологи. У Максима - тато і брат воюють на фронті. І це лише додає хвилювання.

Максим - син військового:

Брат в мене в Житомирі зараз, папа - в Бахмуті. Брат дуже давно пішов, папа - з 24 лютого, мама - зі мною.

Діти військових, діти-переселенці, маленькі з деокупованих територій… Хлопчиків і дівчат, що пережили стрес в умовах війни, серед відвідувачів Оксани Слєпової зараз чи не найбільше. Заняття з малечею психолог проводить в ігровій формі.

Оксана Слєпова - психолог, керівник молодіжного клубу:

Для того, щоб дітки мали змогу побороти свій страх, знизити рівень тривожності і були стресостійкими. Щоб вони вміли допомогти собі. Якщо це ми говоримо про діток, які тимчасово переміщені чи які, наприклад, які мають когось з рідних на фронті, то це дітки часто з підвищеним рівнем тривожності, вони стресовані.

Сьогодні в дітей - тренінг зі стресостійкості. Тема навіть звучить складно, але жодних графіків і важких правил не буде. Виключно корисні та зрозумілі поради.

Оксана Слєпова - психолог, керівник молодіжного клубу:

Я буду розказувати діткам різні цікаві техніки, як вони можуть самі себе заспокоїти, наприклад у ситуації, коли у них сталася панічна атака або ситуація стресу, чогось вони злякалися, висока тривожність. У нас немає чітких термінів, дітки приходять по мірі можливості, хтось поїхав додому, хтось поїхав далі за кордон шукати спокійного життя.

Якщо на обличчі дитини з'являється посмішка - значить сеанс уже пройшов не дарма, каже Оксана. Аби дітям було цікавіше, психолог нерідко проводить тренінги разом із псом на кличку Байсон. Тварину спеціально дресирували для роботи з дітьми.

Максим - син військового:

Веселий такий, великий. Ми даємо йому команди, а коли він зробив команду, ми даємо йому вкусняшки.

Оксана Слєпова - психолог, керівник молодіжного клубу:

Він навіть в нас малює, ми використовуємо також арт-терапію - це лікування за допомогою творчості, тут багато в нас картин арт-терапевтичних і Байсон теж трошки вміє малювати.

Побачити, почути, доторкнутися, відчути на запах і смак. Психолог намагається застосовувати під час занять усі відчуття, якими володіє людина. Переконана - у такий спосіб можна допомогти і малюкам, і підліткам, і дорослим здолати тривожність, набуту в умовах війни.