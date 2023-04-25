У вівторок, 25 квітня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів цілі робочого візиту до Чехії.

Я почну з того, що графік насичений. Заланова 21 двостороння зустріч зі спікерами парламентів країн, як ЄС, так і інших, які чи є кандидатами ЄС, чи входять до європейських країн. Крім того, основних питань, з якими я приїхав сюди. декілька. Насамперед - це промоція України на нашому шляху до ЄС. Ми сьогодні поклали на стіл кожного делегату звіт України щодо питань, пов'язаних з виконанням рекомендацій, які ми отримали від Єврокомісії. Всі відмітили надзвичайно великий прогрес України у цьому питанні.

"Друге питання, з яким ми приїхали говорити - це питання майбутнього України в НАТО. Це є для нас пріоритетним завданням, тому що ми готуємось до саміту у Вільнюсі, а він передбачає те, що задача України там, щоб була прийнята заявка України, яка була підписана президентом України, мною і прем'єр-міністром країни", - сказав він.