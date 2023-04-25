Окупанти обстрілюють Нікополь: жителів просять перебувати в укриттях [ Редагувати ]
Сьогодні, 25 квітня, росіяни ударили артилерією по Нікопольському району. Жителів закликали перебувати в укриттях.
Про це пише в Telegram голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"Червоногригорівська територіальна громада та місто Нікополь - увага працює арта окупантів з Водяного", - повідомив Євтушенко.
До того ж він попередив, що можливий повторний обстріл по Мирівській територіальній громаді.
"Перебувайте в безпечних місцях!", - наголосив глава РВА.
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