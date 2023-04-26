Військові російської федерації використовують понад 360 тисяч осіб у війні проти України.

Про це повідомляє Military Media Center.

За даними MMC, ворог скеровує зусилля для виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утримання під контролем тимчасово окупованих територій.

Фіксується, що для цього російські війська підсилили своє сухопутне угруповання на один полк. За останніми даними, до бойових дій проти України росія кинула до 48 бригад та 122 полків, окупаційні сили налічують близько 315 формувань.

Загалом, станом на сьогодні, 26 квітня, проти українських військ ворог використовує близько 369 000 осіб особового складу та близько 5 900 одиниць важкого озброєння.