У росії поблизу кордонів НАТО розбився МіГ-31 [ Редагувати ]
У росії поблизу кордонів НАТО розбився військовий літак. Попередньо, зазнав авіакатастрофи МіГ-31.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Інцидент стався в Мурманській області, яка межує з країною-членом Північноатлантичного альянсу Фінляндією. Винищувач упав за 10 км від міста Мончегорськ.
Як видно на відео, російський винищувач загорівся під час польоту, після чого впав на землю.
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