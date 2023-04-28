У пʼятницю, 28 квітня, президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний ракетний обстріл рф.

Цієї ночі ворог знову атакував Україну ракетами та БПЛА. Мішені терористів – мирні люди та об’єкти. Унаслідок ракетного удару по Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинки. В одному з них знищено цілий під’їзд. Під завалами залишаються люди. На жаль, є постраждалі та загиблі, серед них дитина. У Дніпрі обстріл терористів забрав життя дитини. Мої співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких через російський терор.

"Дякую нашим Повітряним силам, нашим зенітникам, усім, хто допомагає долати наслідки ворожих атак, усім, хто захищає наших людей", - сказав президент.