"Не забудемо жоден злочин": Зеленський про ракетний удар рф [ Редагувати ]
У пʼятницю, 28 квітня, президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний ракетний обстріл рф.
Цієї ночі ворог знову атакував Україну ракетами та БПЛА. Мішені терористів – мирні люди та об’єкти. Унаслідок ракетного удару по Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинки. В одному з них знищено цілий під’їзд. Під завалами залишаються люди. На жаль, є постраждалі та загиблі, серед них дитина. У Дніпрі обстріл терористів забрав життя дитини. Мої співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких через російський терор.
"Дякую нашим Повітряним силам, нашим зенітникам, усім, хто допомагає долати наслідки ворожих атак, усім, хто захищає наших людей", - сказав президент.
Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають. Ми не забудемо жоден злочин, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності.
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