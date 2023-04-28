Зеленський розповів, чи обговорював з Сі Цзіньпіном особисту зустріч [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Український президент Володимир Зеленський повідомив, що не обговорював особисту зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном під час перемовин.
Про це повідомляє президент України на прес-конференції з президентом Чехії Петром Павелом та зі словацьким президентом Зузаною Чапутовою.
За словами Зеленського, вони з лідером КНР не обговорювали можливу зустріч, натомість ішлося про формулу миру, визволення полонених, ядерну безпеку, експорт зерна й імовірність постачання Росії зброї.
"У нас відбулася важлива розмова (з Сі Цзіньпіном - ред.). Що стосується майбутніх зустрічей - про це не говорили", - сказав президент.
Він також зазначив, що під час розмови закликав лідера Китаю допомогти у поверненні полонених українців і депортованих Росією дітей.
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