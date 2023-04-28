В Умані знову зросла кількість загиблих внаслідок атаки рф [ Редагувати ]
В Умані внаслідок нічної ракетної атаки по місту загинула 21 людина.
Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець в Telegram.
"21 загиблий на цю мить. Біль і лють... Пошуково-рятувальна операція триває", - написав він.
Глава ОВА додав, що постраждалим продовжують надавати необхідну допомогу.
"Дев’ять родин уже розмістили в тимчасові помешкання - завчасно були підготовлені для внутрішньо переміщених осіб", - додав він.
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