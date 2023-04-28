Данілов: зволікання щодо передачі Україні авіації - це відтягування закінчення війни [ Редагувати ]
Кожен день зволікання союзників з прийняттям рішення про постачання Україні бойової сучасної авіації - це відтягування закінчення війни, поразки РФ, а тако загибель мирних людей та дітей.
Про це повідомляє в Twitter секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
"Кожен день зволікання з прийняттям рішення про постачання Україні бойової сучасної авіації - це відтягування закінчення війни й поразки потворного рашистського утворення, загибель мирних людей", - наголосив Данілов.
Він також зазначив, що "найстрашніші втрати для країни - її діти".
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