Кожен день зволікання союзників з прийняттям рішення про постачання Україні бойової сучасної авіації - це відтягування закінчення війни, поразки РФ, а тако загибель мирних людей та дітей.

Про це повідомляє в Twitter секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Кожен день зволікання з прийняттям рішення про постачання Україні бойової сучасної авіації - це відтягування закінчення війни й поразки потворного рашистського утворення, загибель мирних людей", - наголосив Данілов.

Він також зазначив, що "найстрашніші втрати для країни - її діти".