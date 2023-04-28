"Ми готуємося": Зеленський про майбутній контрнаступ ЗСУ [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ готуються до майбутнього контрнаступу, і наголосив, що він буде.
Під час пресконференції в Києві за підсумками зустрічі з президентом Чехії Петром Павлом та лідером Словаччини Зузаною Чапутовою Зеленський заявив, що "у допомозі для України не може бути жодних табу".
"Зокрема це стосується далекобійної зброї та авіації, достатньої кількості артилерії та бронетехніки. Ми готуємося до контрнаступу і всі це знають, тому деталі наших домовленостей не озвучуватиму", — додав він.
Також, відповідаючи на запитання журналістів, Зеленський наголосив, що "контрнаступ буде".
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