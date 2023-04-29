В Угорщині є політична заплутаність політичних еліт країни. Оскільки неадекватно, що країна НАТО називає другом ворога Альянсу - Росію.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для представників фінських, шведських, датських та норвезьких ЗМІ.

"Як нам розв'язати суперечку (про нацменшини, - ред.) з Будапештом? Я думаю, що питання в бажанні Будапешта. Угорщина самостійна держава й ніхто не може впливати на них. Мені здається, що є політична заплутаність політичних еліт Угорщини. Вам не здається? Чи може бути, наприклад, країна НАТО за Росію й проти НАТО? Мені здається, що це заплутаність", - заявив він.

За словами президента, така політика Будапешта - самостійний вибір Угорщини.

"Мені здається є якась угода юридична й джентльменська. Угода про повагу. Не можуть бути союзники НАТО за країну, яка називає НАТО ворогом. Я вважаю, що це неадекватна поведінка. Це моя суб'єктивна думка", - наголосив Зеленський.

Він додав, що союзник - це не бравада, а зміст.

"Союзники - це союз держав з однаковим баченням на безпеку, на цінності. По різному ставляться до деяких моментів, є виключення, але є договір союзників, які захищають одне одного та цінності. Якщо всі кажуть, що Росія називає нас ворогом, ми повинні ставити її на місце, вона не може захоплювати території. Одна держава не може сказати, "ні, Росія наш союзник". Значить ти вже не союзник Альянсу. Тому якщо ти де-юре союзник, а де-факто працюєш проти - ти не маєш радити Україні йти до НАТО, або ж не йти. Ти не повинен робити висновки або перепони", - наголосив Зеленський.