"рф продовжує виготовляти ракети": Ігнат заявив про сповільнення темпів [ Редагувати ]
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росія продовжує випускати ракети, але темпи виробництва невисокі, адже це високотехнологічна зброя і для її виготовлення потрібен час. Про в ефірі телемарафону.
Ми знаємо, що небагато ракет залишилося у росіян, хоча вони продовжують їх виготовляти. Ті рештки, які були під час крайніх ударів знайдені, свідчать про те, що це свіжі ракети, виготовлялися вони й восени, є і зимові варіанти запчастин.
За його словами, росія продовжує випускати ракети, але темпи виробництва невисокі, бо "це високотехнологічна зброя, і вона швидко не виробляється".
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