Україна готує нові санкції проти військово-промислового комплексу росії і незабаром рішення щодо цього будуть оприлюднені. Про це свідчить заява президента України Володимира Зеленського.

Наступний тиждень буде доволі важливим з погляду саме нашої боротьби за справедливість для українців, тобто за покарання для держави-терориста й усіх її воєнних злочинців.

Зеленський сказав, що Україна готує кілька важливих, потужних кроків, щоб більше консолідувати партнерів і дати більше енергії для створення трибуналу щодо злочину російської агресії. І щоб прискорити поразку рф.

Україні й світові не достатньо лише того, щоб росія була слабкою, як це вже відбувається. Треба, щоб вона повністю відповіла за все скоєне нею.

Також Зеленський сказав, що зараз готуються й нові санкційні рішення щодо осіб і компаній, які працюють на ВПК росії, щодо іноземних суб’єктів, чиє постачання допомагає рф подовжувати цю агресію. Незабаром ці наші рішення будуть оприлюднені