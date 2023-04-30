У неділю, 30 квітня, президент України Володимир Зеленський порівняв війну з росією з пирогом, який "треба розділити на шматочки". Про це він сказав в інтервʼю журналісту Дмитру Комарову.

Війна - як той пиріг з російською федерацією. Ми не можемо її з’їсти - рот порвеш, велика держава і велика за обсягом. Цю біду проковтнути складно, треба розділити війну на шматочки, і це перемоги, одна за одною, іноді паралельні, але здебільшого вони йдуть одна за одною, послідовно.

Як приклад президент назвав знищення російського крейсера "москва", який був таким "шматочком" перемоги для України.

Для нас перемога - територія, яка конкретно під захистом гарантій світової безпеки. НАТО або інші безпекові гарантії. Вони дуже важливі.

Зеленський наголосив, що навіть після перемоги у війні Україні доведеться бути сусідом Росії, тому нашій державі потрібно бути міцнішими і послабити ворога.