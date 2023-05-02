У вівторок, 2 травня, голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що керівники силових відомств пропонують відкласти розгляд постанови про виплату військовим премій по 30 тисяч гривень. Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, Верховна Рада отримала лист від силовиків з їхнім баченням щодо оплати праці особового складу. Військові вважають, що проголосована нещодавно правка не вирішує питання, пов’язані з грошовою винагородою, зокрема, строковиків і курсантів. Також ця правка не враховує особливостей проходження служби в різних регіонах і виконання завдань різного ступеня складності.

Автори листа пропонують надалі розробляти нормативну базу щодо оплати праці захисників більш диференційовано і головне – із залученням командування та представників сектора нацбезпеки й оборони.

У листі, який підписали міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, голова СБУ Василь Малюк, закликають відкласти розгляд проєкту постанови із цією правкою.

Натомість пропонується зібрати робочу групу з представників Ради, Кабміну і Генштабу ЗСУ та до кінця травня спільно розробити законопроєкт, який урегулює питання оплати праці захисників.

Арахамія додав, що буде пропонувати Раді відкласти розгляд постанови №8312-П і негайно створити запропоновану силовиками робочу групу.