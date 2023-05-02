Зеленський повідомив про важливе рішення України [ Редагувати ]
Україна готує великий пакет санкцій проти росії. Рішення щодо цього будуть ухвалені вже незабаром.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Провів нараду щодо посилення санкційних режимів", - йдеться у заяві.
За словами президента, мова йде про українські обмеження та спільні із партнерами. Президент додав, що всі уважно стежать за тим, як держава-терорист намагається обходити санкції, фіксують кожен такий напрямок та працюють разом з партнерами, щоб заблокувати це.
"Готуємо великий санкційний пакет - рішення вже незабаром", - додав глава України.
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