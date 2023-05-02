"Це наша земля": Данілов розповів про звільнення Криму [ Редагувати ]
Україна буде звільняти окупований росією півострів Крим "у такий спосіб, який вважатиме за необхідне".
Про це повідомляє секретар Ради безпеки й оборони України Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода".
"Мені складно казати, чи без бою вони (росіяни, - ред.) будуть щось віддавати. Можу єдине сказати, що при необхідності ми будемо звільняти в такий спосіб, який будемо вважати за необхідне на час ухвалення тих чи інших рішень", - сказав Данілов, коментуючи слова міністра оборони України Олексія Резнікова про те, що Україна поверне окупований Крим "без бою".
Він зазначив, що "якщо буде потреба в тому, щоб ми там використали трошечки інші засоби, вони обов’язково будуть використовуватися".
"І ні в кого ми питати з цього приводу дозволу не збираємося. Це наша земля, і наше завдання - її звільнити", - наголосив Данілов.
Секретар РНБО також прокоментував вибухи в окупованому Криму.
"Господь милостивий до нашої країни, він періодично відправляє сигнали рашистам, зараз саме так треба говорити, що їм треба звідти забиратися. І ці сигнали йдуть у відповідний спосіб. Думаю, що ті люди, які мають трошечки розуму, мають розуміння, що треба якомога швидше забиратися з півострова", - зазначив Данілов.
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