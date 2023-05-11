Президент України Володимир Зеленський заявив, що неможливо з впевненістю сказати, чи зможе Україна повністю відновити свій суверенітет після майбутнього контрнаступу, адже війна, яку розпочала росія, триває. Про це він сказав в інтерв'ю суспільним мовникам, які є членами Eurovision News, зокрема BBC.

Президент не відповів, чи вважає, що очікування від контрнаступу занадто високими.

У мене підхід дуже простий. Ми будемо робити все, щоб ворог побіг. А куди він добіжить, чесно кажучи, я думаю, залежить від нашого духу. Чим потужнішими ми будемо в контрнаступі, тим далі вони будуть бігти кудись до себе. Я думаю, це найголовніше.

Зеленський зазначив, що не може сказати, куди конкретно дійдуть наші захисники під час наступу. За його словами, є багато різних кроків. При цьому президент думає, що Україна досягне "відповідного результату".

Але сказати, що одразу після цього контрнаступу буде повністю відновлено суверенітет України, я поки що не можу, тому що це війна.

У нього також запитали, що він мав на увазі під "відповідними результатами".

Іти вперед. Ні - замороженому конфлікту. Бо це те, на що розраховує російська федерація. Ні - тому, щоб у нас частина території була під окупацією російської федерації, бо це знову ж таки їхній розрахунок.

Зеленський зазначив, що росії вигідно, щоб був заморожений конфлікт. Він вважає, що деяким іншим країнам також це вигідно. Проте Україна знає, що в такому разі буде не просто заморожений конфлікт.

Ми це вже проходили. Ми знаємо, що це буде просто якийсь відпочинок для російської федерації, щоб підготувати свою армію, яка була розбита на нашій землі, щоб їх відновити, щоб знайти можливості їх мотивувати.

При цьому президент зазначив, що у рф велика кількість воїнів, але у них розбита армія. Та й сама армія вже не така велика. Людей багато, але рф все одно, що вони не вміють воювати. Так, їм все одно, кого мобілізувати. Проте у росії все ще багато техніки.