Секретар РНБО Олексій Данілов не відкинув, що війну в Україні вдасться завершити до зими. При цьому військові дії будуть продовжуватися доти, доки ВСУ не звільнять усі захоплені росією території, а контрнаступів при цьому може бути кілька. Про це повідомляється в інтерв'ю Report.

Коментуючи тезу журналіста про те, що бойові дії української армії більш активні навесні та влітку, а не взимку, він сказав:

До зими ми хочемо повністю завершити війну.

При цьому, як зазначив Данілов, українська армія, зрештою, звільнить усі території України від загарбників, але на це потрібен час і можливо не одне, а кілька контрнаступів.