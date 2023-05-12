"До зими хочемо завершити війну" - Данілов [ Редагувати ]
Секретар РНБО Олексій Данілов не відкинув, що війну в Україні вдасться завершити до зими. При цьому військові дії будуть продовжуватися доти, доки ВСУ не звільнять усі захоплені росією території, а контрнаступів при цьому може бути кілька. Про це повідомляється в інтерв'ю Report.
Коментуючи тезу журналіста про те, що бойові дії української армії більш активні навесні та влітку, а не взимку, він сказав:
До зими ми хочемо повністю завершити війну.
При цьому, як зазначив Данілов, українська армія, зрештою, звільнить усі території України від загарбників, але на це потрібен час і можливо не одне, а кілька контрнаступів.
У нас є спільний план - звільнити всі наші території від терористів, що напали на нас. Єдине питання - час. Чи буде проведена одна або кілька операцій залежить від багатьох обставин. Ми не обмежуватимемося часом, будемо боротися скільки буде потрібно.
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