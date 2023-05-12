росія вивела в Чорне море два ракетоносії: скільки "Калібрів" можуть переносити [ Редагувати ]
Сьогодні, 12 травня, стало відомо, що російська федерація вивела в Чорне море два ракетоносії.
Про це повідомляє в Telegram спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.
За даними Назарова, окупанти вивели на бойове чергування в Чорному морі
- один надводний;
- та один підводний ракетоносій.
Він повідомив, що таким чином, напоготові до пусків може бути до 12 ракет типу "Калібр".
"Рівень ракетної небезпеки - підвищений. Будьте уважні й свідомі, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - сказав спікер.
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