Майже 600 окупантів та три десятки дронів: Генштаб оновив втрати рф [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські захисники за минулу добу знищили ще 590 російських окупантів та десятки одиниць техніки ворога. З початку повномасштабного вторгнення росія втратила вже 198 тисяч своїх солдатів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 13 травня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 198260 (+590) осіб ліквідовано,
- танків - 3751 (+6) од,
- бойових броньованих машин - 7307 (+12) од,
- артилерійських систем - 3095 (+27) од,
- РСЗВ - 561 (+2) од,
- засоби ППО - 314 (+2) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2665 (+29),
- крилаті ракети - 970 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6011 (+15) од,
- спеціальна техніка - 402 (+9).
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