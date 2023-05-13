Українські військові відкидають окупантів під Бахмутом [ Редагувати ]
Українські військові продовжують відкидати російських окупантів на Бахмутському напрямку. ЗСУ просуваються у глибину позицій ворога.
Про це інформує карта бойових дій Deepstate.
На карті з'явилося більше "сірої зони", в якій тривають бойові дії. За даними аналітиків, окупанти на Бахмутському напрямку втратили ще більше позицій не тільки на схід від населеного пункту Ступочки, але й південніше Іванівського.
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