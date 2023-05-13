Невдовзі будуть перші важливі кроки: Зеленський про контрнаступ ЗСУ [ Редагувати ]
У суботу, 13 травня, президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром буде здійснено перші важливі кроки в рамках контрнаступу Збройних сил України.
Про це президент сказав під час зустрічі з представниками італійських ЗМІ.
Ми дуже серйозно готуємось і дуже серйозні кроки будуть обов'язково. Я знаю, що ми всі дуже мотивовані. Не лише ті, хто знає задум, але й весь народ.
Зеленський наголосив, що росія точно відчує початок контрнаступу українських військових.
Це найактуальніше запитання, але я не можу вам на нього відповісти. Але ви точно побачите, а росія - точно відчує... Ми віримо в перемогу і віримо, що перші важливі кроки будуть незабаром.
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