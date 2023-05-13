Китай не допомагатиме зброєю рф: Зеленський про обіцянку Сі Цзіньпіня [ Редагувати ]
Україна розраховує, що Китай не буде підтримувати росію зброєю чи іншими технологіями. Про це стало відомо під час трансляції зустрічі глави держави Володимира Зеленського з представниками італійських ЗМІ.
Ми розраховуємо, що Китай не буде постачальником зброї до рф і не буде зброєю чи іншими технологіями підтримувати росію.
Він наголосив, що під час розмови з китайським лідером Сі Цзіньпінем той повідомив, що його країна стоятиме осторонь процесу і не буде зброєю підтримувати росію.
по темі
Зеленський наголосив, що кремль атакував не український дрон
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки та звітував про результати
У понеділок, 8 травня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача
У четвер, 4 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що президент Володимир Зеленський заявив, що його міжнародні поїздки матимуть результати, які принесуть погані новини для росіян
У четвер, 4 травня, президент України Володимир Зеленський подякував за системи ППО Patriot для України під час зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте