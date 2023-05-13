Україна розраховує, що Китай не буде підтримувати росію зброєю чи іншими технологіями. Про це стало відомо під час трансляції зустрічі глави держави Володимира Зеленського з представниками італійських ЗМІ.

Ми розраховуємо, що Китай не буде постачальником зброї до рф і не буде зброєю чи іншими технологіями підтримувати росію.

Він наголосив, що під час розмови з китайським лідером Сі Цзіньпінем той повідомив, що його країна стоятиме осторонь процесу і не буде зброєю підтримувати росію.