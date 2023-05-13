В Україні масштабна повітряна тривога [ Редагувати ]
У суботу, 13 травня, Україною шириться повітряна тривога. Про це свідчить карта повітряних тривог.
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