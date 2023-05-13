Володимир Зеленський звітував про день у Римі [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський звітував про день у Римі. Як завжди з такими візитами, є результат.
Так, Зеленський заявив, що сьогодні ми стали міцнішими.
Італія продовжить підтримку України – настільки, наскільки потрібно, щоб нам вистояти й захистити своїх людей, свою територію. Погоджуємо з Джорджею, пані Прем’єр-міністром, нові наші спільні оборонні кроки. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту неба. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту на землі. Домовились про зброю і ППО.
Є сьогодні й спільна декларація з Італією: всі важливі речі – Євросоюз, Італія підтримала початок переговорів у 23-му році, правильні і вчасні сигнали щодо НАТО.
Зустрівся з Папою Римським Франциском, і це була розмова, яка дійсно може вплинути на історію, дійсно може допомогти зупинити зло агресії. Я розказав про злочини, які скоїли російські окупанти проти наших людей, про депортацію українських дітей… Попросив Його Святість допомогти повернути наших дітей додому – в Україну.
"І ще одне. Особливо я вдячний усім тим людям, які були на вулицях Рима з нашими, українськими, прапорами, які зустрічали українську делегацію з відкритим серцем і щирою доброю емоцією", - додав він.
по темі
Зеленський наголосив, що кремль атакував не український дрон
Україна розраховує, що Китай не буде підтримувати росію зброєю чи іншими технологіями
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки та звітував про результати
У понеділок, 8 травня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача
У четвер, 4 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що президент Володимир Зеленський заявив, що його міжнародні поїздки матимуть результати, які принесуть погані новини для росіян