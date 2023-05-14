Російська армія відчуває брак досвідчених військових та не може створити оперативний резерв. Тому окупанти навряд чи зможуть ефективно координувати свої війська в Україні.

Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.

Британська розвідка наголосила, що російське об'єднане угруповання військ (ОУВ) було створене на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Ймовірно, угруповування складалося з понад 200 тисяч військових, які організовані у 70 бойових полків та бригад, розділених на п'ять груп військ.

Проте у лютому минулого року російська армія складалася з професійних солдатів, була оснащена досить сучасними автомобілями і регулярно тренувалася. Зараз ситуація змінилася.

"Зараз російські сили складаються в основному з погано навчених мобілізованих резервістів і все більше залежать від застарілого обладнання, при цьому багато їх підрозділів сильно недоукомплектовані. Зазвичай він проводить лише дуже прості піхотні операції", - зазначає розвідка.

Британська розвідка сумнівається, що Росія зможе створити боєздатний резерв та зможе ефективно координувати широкомасштабні воєнні дії на довгій лінії фронту в Україні.