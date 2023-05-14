Соло від принцеси Кейт із Віндзорського замку. Пісню "Стефанія" Калуш Оркестра розширили для фінального шоу Євробачення. Виконання "Стефанії" почалося на станції метро Незалежності, потім хлопці сіли у вагон метро і прибули прямісінько на сцену Ліверпуль-арени. "Об'єднані музикою" - такий девіз цьогорічного Євробачення.

Перемога України торік мала б означати, що вона приймає Євробачення, але через війну, друге місце - Велика Британія взялася за це. І чи не правда, що ми цим дуже пишаємося?

Для Києва було дуже важливо, щоби слово "війна" прозвучало в фіналі Євробачення. Бо його дивиться 160 млн глядачів по всьому світові. І попри аполітичність конкурсу, так і сталося. Тим паче, що росію не допускають до Євробачення з минулого року.

Вєрка Сєрдючка, Го-а, Джамала, Тіна Кароль - українські зірки минулих конкурсів теж з'явилися у фінальному шоу. А загалом у рамках Євробачення на головній сцені та на паралельних майданчиках виступили 60 українських артистів.

За кілька хвилин до виходу на сцену, гурт "Творчі" дізналися, що російська ракета поцілила в їх рідний Тернопіль. Їм не вдалося повторити торічний успіх "Калуш Оркестра". За результатами голосування вони посіли шосте місце.

Українські біженці отримали 3000 квитків на Євробачення за символічною ціною. А поруч із трьома ведучими-британцями працювала наша співачка Юлія Саніна з гурту Зе Хардкісс. До речі, на підтримку України, її співведуча, співачка Аліша Діксон вийшла на сцену у сукні від українського бренду.

Українців максимально залучили до підготовки шоу. 30 креативних агенцій брали участь у постановці номерів, розробці логотипу, зніманнях візитівок. Між виступами конкурсантів показували визначні місця України з переходом на схожі місця у Британії та країні наступного учасника. Музику до цих візитівок написав теж українець - композитор Дмитро Шуров.

А наступного року Євробачення відбудеться у Швеції. Кришталевий мікрофон із рук Калуш Оркестра отримала співачка Лорін. Вона стала другою людиною в історії конкурсу, кому вдалося виграти Євробачення двічі. Після перемоги співачка висловила підтримку Україні.

Лорін, співачка зі Швеції, переможниця Євробачення-2023:

Я люблю Україну. Я часто бувала в Україні, мала там багато виступів. Мені подобаються її люди і мені боляче бачити, що там відбувається.

Щоправда, українці в її пісні "Тату" почули дуже знайомий мотив. Музика нагадує хіт Міки Ньютон 2005 року.

До речі, Міка Ньютон теж представляла Україну на Євробаченні у 2011 році.

Сам Ліверпуль не поспішає знімати синьо-жовту символіку. Тут і досі на кожному розі українські прапори, соняшники та соловейки.