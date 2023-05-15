Вдарили по академії: окупанти атакували Херсон беспілотниками (відео) [ Редагувати ]
Фото: Суспільне Херсон
У понеділок зранку, 15 травня, окупанти атакували Херсон безпілотниками. Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Через це будівля одного з закладів освіти зазнала серйозних руйнувань.
На відео - наслідки російського удару по одному з освітніх закладів Херсона.
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