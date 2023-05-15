Ціни бензин та дизель на АЗС в Україні [ Редагувати ]
Станом на понеділок, 15 травня, роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Автогаз подорожчав. Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 45,45 гривні за літр (-0,23 гривні), на дизельне пальне 44,04 гривні за літр (-0,46 гривні), на автогаз 21,83 гривні. за літр (+0,01 гривні).
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