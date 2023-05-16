У москві спалахнула пожежа в районі заводу "москвич" (відео) [ Редагувати ]
У вівторок, 16 травня, у москві сталася велика пожежа. Попередньо, там горить сміття в районі заводу "москвич". Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Площа пожежі вже охопила 70 квадратних метрів. Тим часом в мережі публікують відео, де можна побачити величезний стовп диму, який піднявся в небо.
Деякі джерела пишуть, що горить одноповерховий ангар у промисловій зоні на південному сході москви. Ймовірно, там сталося загоряння сміття.
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