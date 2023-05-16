У вівторок, 16 травня, у москві сталася велика пожежа. Попередньо, там горить сміття в районі заводу "москвич". Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Площа пожежі вже охопила 70 квадратних метрів. Тим часом в мережі публікують відео, де можна побачити величезний стовп диму, який піднявся в небо.

Деякі джерела пишуть, що горить одноповерховий ангар у промисловій зоні на південному сході москви. Ймовірно, там сталося загоряння сміття.