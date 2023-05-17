Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував історію зі "знищенням" зенітно-ракетного комплексу Patriot російською гіперзвуковою ракетою "Кинжал".

Нагадаємо, міноборони рф вчора заявило про ураження Patriot у Києві. Україна цього не визнавала і заявила, що всі "Кинжали", які атакували Київ, були збиті. Ігнат в ефірі національного телемарафону також спростував знищення "Петріота".

Вчора ми сказали без коментарів - не коментуємо брехуна Конашенка, який знищив уже вісім разів підряд весь склад нашої авіації... Не переймайтеся за долю Patriot. З технічної точки зору Patriot це комплекс, батарея, дивізіон, система. Всі ро різному називають і ніхто по суті не може зрозуміти з чого по суті складається дивізіон. Дивізіон - це командний пункт в якому є бойова обслуга, яка відстежує повітряні ціні, отримує інформацію про повітряну обстановку в зоні відповідальності і відпрацьовує по повітряних цілях... Далі є радар, який забезпечує інформацію, і до восьми пускових установок, в кожній з яких по чотири транспортно-пускові контейнери, які розташовані на певній відстані.

За словами Ігната, знищити всю зенітно-ракетну установку "Кинджалом" неможливо, оскільки її компоненти рознесені на певну відстань. Водночас чи пошкоджено систему, як про це пишуть американські ЗМІ, він не уточнив.

За даними CNN, ракетний удар гіперзвуковими "Кинжалами" по Києві у ніч проти вівторка, 16 травня, не призвів до знищення американської системи ППО Patriot, однак можливо пошкодив її. У Білому домі не змогли відповісти на це питання.

Агентство Reuters також пише про пошкодження, але не знищення Patriot у Києві. Про це заявили два американські чиновники.

Вашингтон та Київ вже обговорювали спосіб ремонту Patriot, "і на даний момент не схоже, що систему доведеться вивозити з України".

Як працює ЗРК Patriot