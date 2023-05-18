Зеленський не приїде до Хіросіми на саміт G7 - прем'єр Японії [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, не поїде у Хіросіму на саміт G7, який відбудеться 19-21 травня.
Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.
Глава японського уряду зазначив, що український президент братиме участь у зустрічі лідерів "Великої сімки" в онлайн-форматі у неділю, 21 травня.
Також Кісіда додав, що він провів переговори з президентом США Джо Байденом у Хіросімі. Лідери домовилися про продовження санкцій проти росії та підтримку України.
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