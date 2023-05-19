російські війська просунулися в місто Мар'їнку, проте Сили оборони змогли дуже ускладнити завдання окупантам.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в Telegram.

За її словами, найгарячіше зараз на трьох напрямках - Авдіївський, Мар'їнський, Бахмутський.

"Там зараз тривають жорсткі бої. Ворог має на меті взяти під контроль Авдіівку та Мар‘їнку", - заявила Маляр.

Вона додала, що окупанти на Авдіївському напрямку зосередили основні зусилля і намагаються захопити місто, але українські воїни стійко утримують оборону і контролюють Авдіївку.

"У Мар‘їнці ворог просунувся у місто, йшли бої фактично в центрі, але наші сили оборони дуже ускладнили ворогу задачу. Стикнувшись з потужним опором у місті, ворог спрямував свої зусилля на фланги довкола міста - на півночі і півдні", - заявила Маляр.

Вона підкреслила, що росіяни зазнають значних втрат на цих напрямках - як у живій силі, так і в техніці, але не зупиняються.

Під час повномасштабного вторгнення росії в Україну окупанти просунулися в Мар'їнці 22 березня. 20 квітня ЗСУ відкинули противника з міста і повернули фронт бойових дій у стан до 24 лютого.

Весь цей час у Мар'їнці тривають бої. Зараз у місті немає цивільних, тільки військові. У грудні стало відомо, що 3/4 частини міста окуповано російською армією. Наразі місто повністю зруйноване російською армією.