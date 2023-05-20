Спікер ОК "Південь" Владислав Назаров заявив, що українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже військові рф вдвічі збільшили чисельність підводних ракетоносіїв в Чорному морі. Про це повідомляється в його Telegram.

Ворог збільшив кількість ракетоносіїв в Чорному морі у двічі: наразі на бойовому чергуванні 2 підводних ракетоносії, споряджені 8 "Калібрами".

Він наголосив, що враховуючи посилення розвідувальної ворожої активності за допомогою безпілотників та наявну інформацію про імовірну готовність їх авіації до застосування, варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги.