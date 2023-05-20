Окупанти вдвічі збільшили кількість ракетоносіїв в Чорному морі [ Редагувати ]
Спікер ОК "Південь" Владислав Назаров заявив, що українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже військові рф вдвічі збільшили чисельність підводних ракетоносіїв в Чорному морі. Про це повідомляється в його Telegram.
Ворог збільшив кількість ракетоносіїв в Чорному морі у двічі: наразі на бойовому чергуванні 2 підводних ракетоносії, споряджені 8 "Калібрами".
Він наголосив, що враховуючи посилення розвідувальної ворожої активності за допомогою безпілотників та наявну інформацію про імовірну готовність їх авіації до застосування, варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги.
Ми вдячні, що ви вірите в сили протиповітряної оборони, але пам’ятайте, що під час їх роботи важливо перебувати в безпечних місцях, не фіксувати та не висвітлювати те, що зорієнтує ворога.
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